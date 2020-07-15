2020-07-15T09:46:05+03:00
Общество

В Крыму назвали причину отсутствия горячей воды

Идет подготовка к отопительному сезону
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Воду отключают в связи с профилактическими работами на объектах теплоснабжения. Фото: Дмитрий Черняев / FacebookВоду отключают в связи с профилактическими работами на объектах теплоснабжения. Фото: Дмитрий Черняев / Facebook
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Крымчане жалуются на отсутствие горячей воды в квартире. Причину отключения объяснил глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев.

- Эта ситуация связана с проведением профилактических работ на объектах теплоснабжения. В период действия ограничений по COVID-19 их не проводили. Сроки проведения работ скорректированы нашим подведомственным предприятием ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на месяц, - написал Черняев в своем Facebook.

Он также добавил, что все подготовительные работы к отопительному сезону проходят по графику, уже успели выполнить более 30%. Горячую воду же у жителей многоквартирных домов отсутствуют не больше 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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