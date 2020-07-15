В Крыму назвали причину отсутствия горячей воды
Крымчане жалуются на отсутствие горячей воды в квартире. Причину отключения объяснил глава министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев.
- Эта ситуация связана с проведением профилактических работ на объектах теплоснабжения. В период действия ограничений по COVID-19 их не проводили. Сроки проведения работ скорректированы нашим подведомственным предприятием ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на месяц, - написал Черняев в своем Facebook.
Он также добавил, что все подготовительные работы к отопительному сезону проходят по графику, уже успели выполнить более 30%. Горячую воду же у жителей многоквартирных домов отсутствуют не больше 14 дней.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU