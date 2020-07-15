В Симферополе и Севастополе 16 июля частично пропадет электричество
16 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет. Отключение электричества произойдет, потому что идет ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Общественная, 1-16;
ул. Репина, 136-148 (чет), 121-131 (нечет);
ул. Садовая, 61;
ул. Свободная, 1-11б, 12, 14;
ул. Киевская, 125а, 125б, 129;
ул. Полевая, 95/1
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
пер. Ясный;
ул. Аграрная, 2-10(чет), 3, 21;
ул. Долинная, 3, 5;
ул. Разъездная, 16-А, 2-16, 26(чет), 3-5, 9-11, 15-25, 35(нечет);
ул. Ясная, 20, 21/2, 23-29(нечет);
село Орлиное: ул. Высоцкого, 2, 6-10, 14, 20, 24, 1-29; ул. Гаспринского Исмаила, 2, 6-10, 14; ул. Тенистая, 41-а, 33-35, 43-51, 55, 59; ул. Молодежная, 26-А; ул. Амет-Хана Султана 2-34, 1-27,
село Орловка: ул. Евпаторийская 1-А, 3-13; ул. Садовая, 2-72
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ИСТОЧНИК KP.RU