В Севастополе реставрируют любимый сквер полиции
В Севастополе облагородят сквер имени Василия Бузина, который находится по соседству с несколькими отделами МВД. Работы по благоустройству проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
- Проектом предусмотрены организация пешеходной сети, дополнительное озеленение, наружное освещение, система полива, новая детская площадка. А также ремонт подпорных стен, устройство новой лестницы, установка малых архитектурных форм — урн и лавочек, - уточнил и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, слова которого приводит ForPost.
Этот сквер и еще несколько других жители города выбрали в прошлогоднем голосовании. Все работы планируют закончить к концу 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU