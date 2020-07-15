2020-07-15T16:53:48+03:00
Общество

В Севастополе реставрируют любимый сквер полиции

Облагородить сквер имени Василия Бузина решили в прошлом году жители города
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Работы по благоустройству сквера проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: официальный сайт Правительства Севастополя.Работы по благоустройству сквера проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: официальный сайт Правительства Севастополя.
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В Севастополе облагородят сквер имени Василия Бузина, который находится по соседству с несколькими отделами МВД. Работы по благоустройству проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Проектом предусмотрены организация пешеходной сети, дополнительное озеленение, наружное освещение, система полива, новая детская площадка. А также ремонт подпорных стен, устройство новой лестницы, установка малых архитектурных форм — урн и лавочек, - уточнил и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, слова которого приводит ForPost.

Этот сквер и еще несколько других жители города выбрали в прошлогоднем голосовании. Все работы планируют закончить к концу 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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