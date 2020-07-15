Со службы в Крым вернулся экипаж корабля «Иван Антонов»

15 Июль 2020 2020-07-15T17:54:48+03:00

После торжественного возвращения корабль включили в подготовку к военно-морскому параду. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Он провел полгода в Средиземном море, выйдя в дальнее плавание 14 января

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В родную гавань с полугодовой службы вернулся экипаж корабля противоминной обороны «Иван Антонов». В дальнее плавание он вышел 14 января, сменив в Средиземном море экипаж тральщика «Валентин Пикуль».

Во время службы экипаж получил опыт, испытывая новую аппаратуру.

- С помощью необитаемых подводных аппаратов и роботизированного безэкипажного катера тральщик способен формировать противоминный контур, вовремя обнаруживать и устранять угрозу, оставаясь на безопасном расстоянии, - рассказал командир корабля, капитан 3 ранга Сергей Пинютин, слова которого приводит Крымская газета.

Моряков по призыву в экипаже тральщика нет - одни профессионалы. А на службу сейчас заступил другой корабль противоминной обороны «Вице-адмирал Захарьин».

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ИСТОЧНИК KP.RU