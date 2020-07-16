В Керчи введут режим ЧС из-за нескольких тысяч найденных бомб

16 Июль 2020 2020-07-16T09:01:54+03:00

В ближайшее время будут разминировать территорию крепости «Керчь». Фото: официальный сайт МЧС по РК.

Работе музея на территории крепости «Керчь» это никак не помешает

Изменить размер текста: A A

Спецотряд «Лидер» МЧС России в ближайшее время будет разминировать территорию крепости «Керчь». Руководителю Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника посоветовали на это время ввести ЧС, что поможет обезопасить живущих рядом с крепостью людей.

От военных мин в этом году очистят два района – Семи Ветров, недалеко от конечной остановки автобусов, и Цементной Слободки, около мостовых подходов, сообщает Крымское информационное агентство.

Объявление ЧС локального уровня никак не повлияет на работу музея-заповедника. По словам главы администрации города Сергея Бороздина, экскурсии продолжатся в обычном режиме.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU