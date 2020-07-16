В Керчи введут режим ЧС из-за нескольких тысяч найденных бомб
Спецотряд «Лидер» МЧС России в ближайшее время будет разминировать территорию крепости «Керчь». Руководителю Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника посоветовали на это время ввести ЧС, что поможет обезопасить живущих рядом с крепостью людей.
От военных мин в этом году очистят два района – Семи Ветров, недалеко от конечной остановки автобусов, и Цементной Слободки, около мостовых подходов, сообщает Крымское информационное агентство.
Объявление ЧС локального уровня никак не повлияет на работу музея-заповедника. По словам главы администрации города Сергея Бороздина, экскурсии продолжатся в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU