Погода в Крыму на 16 июля: без осадков и тепло до +30

16 Июль 2020 2020-07-16T08:23:41+03:00

На полуострове день пройдет без осадков. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове действует штормовое предупреждение

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16 июля на Крымском полуострове объявлена чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +28°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

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ИСТОЧНИК KP.RU