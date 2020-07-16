Саки вошел в топ-5 городов для отдыха на озерах
Стало известно, куда чаще всего едут женщины с детьми, отдающие предпочтение отдыху на озерах.
- Саки в Крыму, Соль-Илецк в Оренбуржье, Яровое на Алтае, Банное в Башкортостане и Приозерск в Ленинградской области составили топ-5 популярных городов, расположенных на озерах, для отдыха с детьми летом-2020, - сообщили аналитики Tvil.ru.
Эксперты отметили, что дешевле провести отпуск на озере в Саках, дороже — на озере Банное в Башкортостане.
Пятерка популярных городов России для отдыха с детьми на озерах (средняя цена проживания за сутки):
Саки – 2035 рублей
Соль-Илецк – 2156 рублей
Яровое – 2742 рублей
Банное - 3304 рублей
Приозерск - 2608 рублей
В основе рейтинга данные брони жилья для отдыха женщинами с детьми с 1 июня по 31 августа 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU