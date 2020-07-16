В Симферополе турист из Индонезии попытался вплавь спастись от грабителя

16 Июль 2020 2020-07-16T10:29:37+03:00

Интурист спасался вплавь от грабителя, но того это ни капельки не смутило. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Неожиданным сюжетным поворотом закончилась история одного грабежа: интурист решил спастись от назойливого мужчины в Симферопольском водохранилище, нырнув в воду прям в одежде и с рюкзаком. Но это мало чем помогло.

Молодой человек из Индонезии отправился на живописный берег водохранилища любоваться местной флорой и фауной. Наслаждение прекрасным грубо прервал неизвестный с палкой в руках. Он подошел и потребовал отдать ему все, что было у интуриста, - кошелек, телефон, рюкзак. Тот знаками показал, что русского языка не знает, и попытался своими ногами уйти от конфликта.

Но агрессивного мужчину отступление индонезийца еще больше раззадорило. Он догнал свою жертву и начал бить ее палкой. Молодой человек, не зная, куда деться от назойливого, в отчаянии прыгнул в воду прямо с рюкзаком.

Грабителя и это не смутило. Он кинулся за потерпевшим, вытащил его из воды и отобрал рюкзак со всеми вещами, после чего скрылся. За деньги индонезийца подозреваемый купил продукты, а все остальное имущество оказалось в помойке – вода повредила.

Индонезиец же обратился в полицию. Грабителя задержали по «горячим следам», им оказался 37-летний наркоман из Симферополя, который ранее уже был судим.

Против него возбудили уголовное дело за грабеж с применением насилия. Подозреваемому грозит 7 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU