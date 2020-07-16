В Крыму продлили ограничение на посещение лесов
Посещение лесов в Крыму ограничено еще на три недели, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Такое решение принято в целях пожарной безопасности.
- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, - сообщили в пресс-службе.
Ранее ограничительные меры на посещение лесов было введено в июне 2020 года. В целях обеспечения пожарной безопасности ограничения продлевались.
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ИСТОЧНИК KP.RU