В Крыму продлили ограничение на посещение лесов

16 Июль 2020 2020-07-16T11:02:14+03:00

Из-за высокой пожароопасности в Крыму ввели запрет на посещение лесов Фото: Олег УКЛАДОВ

Запрет продлили на 21 календарный день

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Посещение лесов в Крыму ограничено еще на три недели, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Такое решение принято в целях пожарной безопасности.

- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, - сообщили в пресс-службе.

Ранее ограничительные меры на посещение лесов было введено в июне 2020 года. В целях обеспечения пожарной безопасности ограничения продлевались.

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ИСТОЧНИК KP.RU