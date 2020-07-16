«Апокалипсис. Конец света»: В Симферополе мощный смерч напугал горожан

16 Июль 2020 2020-07-16T11:57:12+03:00

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Возле Симферополя был замечен сильный вращающийся вихрь. Те, кто оказался в это время рядом, запечатлели эффектное природное явление и выложили фото и видео в соцсети.

- Смерч в аэропорту Симферополя, - такой пост сопровождает эти «вещдоки», которые появились в одном из популярных пабликов.

Возле аэропорта Симферополь "прогулялся" смерч.Видео:Черный список Симферополь/VK

На коротком видео воздушная «труба», вращаясь, совершает променад вблизи аэропорта Симферополя.

Пользователи, комментируя пост, высказывали различные мнения. Нашелся среди них и очевидец, который заявил: «Я совсем рядом на машине проезжал. Жуть. Седины добавилось. Апокалипсис. Конец света».

Но большинство пользователей соцсети проявили спокойствие: «Такое явление часто в Крыму бывает»; «Пару дней тому назад на море в Щелкино вихрь видел. Никто не пострадал, все живы и здоровы»; «Всегда такое в Крыму было и есть. Совершенно безобидные».

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ИСТОЧНИК KP.RU