В Крыму в этом году стало проще получить компенсацию за школьную форму

16 Июль 2020 2020-07-16T11:42:19+03:00

Срок подачи заявления на компенсацию за школьную форму – с 1 августа по 1 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В этом году для многодетных семей упростили процедуру компенсирования трат на школьную форму. Подать заявление можно 1 августа.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, теперь система не требует справок о доходе семьи и документов о затратах. Сумма выплат составит около 3 тысяч 318 рублей на каждого учащегося в школе, лицее, гимназии Крыма. Компенсацию получат почти 60 тысяч детей.

Срок подачи заявления – с 1 августа по 1 ноября 2020 года. Обращаться нужно либо в орган труда и соцзащиты по месту жительства, либо в офисы «Мои документы». На официальном сайте Министерства труда и соцзащиты Крыма прописано, какие документы должны быть при себе во время этой процедуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU