Песчаные пляжи Крыма превратились в зону отчуждения

16 Июль 2020 2020-07-16T12:39:31+03:00

Волны выносят на крымский берег водоросли, которые гниют под солнцем. Фото: Сергей Дубовик|Facebook

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К крымскому побережью волны прибивают гниющие водоросли, превращая некогда привлекательные пляжи в отвратительные болота.

Местные жители Стерегущего Раздольненского района жалуются: на берегу повсюду гниющая морская «трава», от которой исходит ужасный запах. По их мнению, в этом виновата добыча песка на Бакальской косе. Аналогичная ситуация и в Песчаном Бахчисарайского района.

Чиновники очищать пляжи не торопятся – ссылаются на то, что водоросль занесена в Красную книгу, сообщает ForPost.

Сейчас морской берег из райского места превратился в местную зону отчуждения. И хотя водоросли не представляют никакой опасности для человека, приятным отдых при таком амбре не назовешь.

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ИСТОЧНИК KP.RU