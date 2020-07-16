Новым министром земли и имущества Крыма стала Кулинич

16 Июль 2020 2020-07-16T13:08:26+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Ларису Кулинич на должность министра имущественных и земельных отношений РК. Ранее она исполняла обязанности главы МИЗО.

- Назначить Кулинич Ларису Витальевну на государственную должность Республики Крым –министра имущественных и земельных отношений Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, – говорится в указе главы региона.

Кулинич занимала пост первого замминистра имущественных и земельных отношений в бытность министром Анны Анюхиной. Последняя с июня переведена на должность вице-премьера Крыма без совмещения с министерским постом.

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ИСТОЧНИК KP.RU