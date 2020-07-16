В Крыму женщина упала с обрыва на мысе Меганом и сломала позвоночник

16 Июль 2020 2020-07-16T14:36:34+03:00

Под Судаком женщина сорвалась с обрыва и сломала позвоночник. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

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Под Судаком женщина сорвалась с обрыва на мысе Меганом и сломала позвоночник.

В службу спасения 15 июля сообщили очевидцы происшествия: в Акулью бухту с обрыва упала женщина. Встать не может – повредила голову и позвоночник. Нужна помощь спасателей.

Пострадавшую спасатели иммобилизовали и перевезли ее с помощью маломерного судна к работникам скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU