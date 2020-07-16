В Крыму женщина упала с обрыва на мысе Меганом и сломала позвоночник
Пострадавшую нашли в Акульей бухте
Под Судаком женщина сорвалась с обрыва и сломала позвоночник. Фото: официальный сайт МЧС по РК.
Изменить размер текста:
Под Судаком женщина сорвалась с обрыва на мысе Меганом и сломала позвоночник.
В службу спасения 15 июля сообщили очевидцы происшествия: в Акулью бухту с обрыва упала женщина. Встать не может – повредила голову и позвоночник. Нужна помощь спасателей.
Пострадавшую спасатели иммобилизовали и перевезли ее с помощью маломерного судна к работникам скорой помощи.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU