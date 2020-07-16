Под Симферополем столкнулись два грузовика

16 Июль 2020 2020-07-16T15:22:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Симферополем в районе села Живописное столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

По данным спасателей ЧП произошло утром в четверг. Пострадал один человек, которого зажало в кабине одного из грузовиков. Пострадавшего вытащили и передали бригаде скорой медпомощи, уточнили в ведомстве.

Спасатели обеспечили пожарную безопасность и огородили место ДТП.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU