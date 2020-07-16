Под Симферополем столкнулись два грузовика
Один человек пострадал
Фото: пресс-служба МЧС по РК
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Под Симферополем в районе села Живописное столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
По данным спасателей ЧП произошло утром в четверг. Пострадал один человек, которого зажало в кабине одного из грузовиков. Пострадавшего вытащили и передали бригаде скорой медпомощи, уточнили в ведомстве.
Спасатели обеспечили пожарную безопасность и огородили место ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU