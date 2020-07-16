2020-07-16T15:22:18+03:00
Происшествия

Под Симферополем столкнулись два грузовика

Один человек пострадал
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по РКФото: пресс-служба МЧС по РК
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Под Симферополем в районе села Живописное столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

По данным спасателей ЧП произошло утром в четверг. Пострадал один человек, которого зажало в кабине одного из грузовиков. Пострадавшего вытащили и передали бригаде скорой медпомощи, уточнили в ведомстве.

Спасатели обеспечили пожарную безопасность и огородили место ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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