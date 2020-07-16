Маленький ребенок из Феодосии застрял на опасном аттракционе
В Феодосии пленницей канатного аттракциона стала десятилетняя девочка. Ей потребовалась помощь спасателей, чтобы спуститься на землю.
Информация о застрявшей на канатной площадке девочке поступила в службу спасения днем 15 июля. Ребенок залез на высоту семь метров, слезть обратно самостоятельно не смог, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Пострадавшую спасатели спускали вниз с помощью альпинистского снаряжения. Медпомощь девочке не понадобилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU