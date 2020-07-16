Маленький ребенок из Феодосии застрял на опасном аттракционе

16 Июль 2020 2020-07-16T16:46:04+03:00

В Феодосии пленницей канатного аттракциона стала десятилетняя девочка. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

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В Феодосии пленницей канатного аттракциона стала десятилетняя девочка. Ей потребовалась помощь спасателей, чтобы спуститься на землю.

Информация о застрявшей на канатной площадке девочке поступила в службу спасения днем 15 июля. Ребенок залез на высоту семь метров, слезть обратно самостоятельно не смог, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Пострадавшую спасатели спускали вниз с помощью альпинистского снаряжения. Медпомощь девочке не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU