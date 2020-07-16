2020-07-16T16:44:26+03:00
Происшествия

В Судаке в получении взятки подозревают начальника отдела МВД и его зама

На сотрудников полиции заведено уголовное дело
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Начальника отдела МВД по Судаку и его заместителя подозревают в получении взятки, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

В производстве судакского отдела МВД находились материалы проверки по факту перевозки 600 литров спиртосодержащей жидкости. Груз изъяла полиция. Посредник обратился к полицейским с просьбами вернуть груз и прекратить проверку. После этого начальник ОМВД и исполняющий обязанности замначальника ОМВД договорились о получении взятки.

Вечером 14 июля и.о. замначальника ОМВД получил взятку в 75 тысяч рублей.

Следователи установили, что тот же сотрудник ранее находился на должности начальника отдела участковых уполномоченных и совершил аналогичное преступление - получил за возврат груза от представителя водителя взятку в 50 тысяч рублей. Против него также возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержаны. По местам службы и жительства подозреваемых прошли обыски. Фигурантам уголовного дела готовятся предъявить обвинение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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