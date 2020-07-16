В Симферополе и Севастополе 17 июля частично отключат электричество

16 Июль 2020 2020-07-16T17:00:18+03:00

На полуострове приводят в порядок электросети

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17 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет. Электричество отключают на время из-за ремонта оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Морозова, 5/13, 7, 18;

ул. Декабристов, 2, 24/25;

ул. Киевская, 78;

парк Гагарина;

аттракционы в парке культуры и отдыха им. Гагарина

ул. Толстого, 69;

ул. Набережная 60-летия СССР, 69, 69а, 69б, 69в, 71;

ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);

ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет);

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет);

пер. Розовый, 34-38 (чет), 23-31 (нечет);

ул. Герцена, 2/13;

ул. Гоголя, 72-88 (чет), 73-83 (нечет);

ул. Дзюбанова, 4-36 (чет), 1-39 (нечет);

ул. Спера, 2, 5-33/35 (нечет);

пер. Дзюбанова, 2-6 (чет);

ул. Проездная, 32, 34;

бул. Ленина, 6

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 12.00

ул. Правды, 10, 29-33;

ул. Пролетарская, 27, 29, 33, 53, 32-40;

ул.Маршала Крылова, 4, 8, 8-А

с 9.00 до 17.00

пер. Ясный;

ул. Аграрная, 2-10,3,21;

ул. Долинная, 3, 5;

ул. Разъездная, 16-А, 2-16, 26, 3-5, 9-11, 15-25, 35;

ул. Ясная, 20, 21/2, 23-29

село Орловка: ул. Евпаторийская 1-А,3-13; ул. Садовая, 2-72,

село Орлиное: ул. Высоцкого, 2, 6-10, 14, 20, 24, 1-29; ул. Гаспринского Исмаила, 2, 6-10, 14; ул. Тенистая, 41-а, 33-35, 43-51, 55, 59; ул. Молодежная, 26-А; ул. Амет-Хана Султана, 2-34, 1-27.

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ИСТОЧНИК KP.RU