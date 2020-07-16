В Крыму неизвестные раскопали захоронения времен ВОВ

16 Июль 2020 2020-07-16T17:15:16+03:00

Мародеры во время раскопок снесли 26 единиц зеленых насаждений. Фото: официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов РК.

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На охраняемой природной территории «Осовинская степь» в Ленинском районе Крыма неизвестные вскрыли захоронения времен Великой Отечественной войны, из-за чего пострадала флора заказника.

Так, мародеры во время раскопок сняли плодородный слой почвы и снесли 26 единиц зеленых насаждений, 20 из которых были кустами краснокнижного крымского боярышника.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, сумма ущерба флоре и почвам составила 179,7 тысячи рублей и 57 тысяч рублей соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU