В Крыму неизвестные раскопали захоронения времен ВОВ
На охраняемой природной территории «Осовинская степь» в Ленинском районе Крыма неизвестные вскрыли захоронения времен Великой Отечественной войны, из-за чего пострадала флора заказника.
Так, мародеры во время раскопок сняли плодородный слой почвы и снесли 26 единиц зеленых насаждений, 20 из которых были кустами краснокнижного крымского боярышника.
Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, сумма ущерба флоре и почвам составила 179,7 тысячи рублей и 57 тысяч рублей соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU