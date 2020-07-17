2020-07-17T06:38:23+03:00
Общество

Погода в Крыму на 17 июля: переменная облачность и тепло до +30

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе температура воздуха днем 28…30°,В Симферополе температура воздуха днем 28…30°,Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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17 июля на Крымском полуострове актуальны чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 20°, Алуште 23°, Ялте 24°, в Севастополе 20-23°, Евпатории 18° и Черноморском 22°.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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