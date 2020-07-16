Крымчанка мошенническим путем присвоила 7 миллионов рублей

16 Июль 2020 2020-07-16T18:18:30+03:00

Размер вреда составил больше 7 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О наложенном на квартиру аресте подозреваемая информацию скрыла

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Очередной квартирный вопрос в Симферополе закончился возбуждением уголовного дела: под видом продажи недвижимости крымчанка выманила 7 миллионов рублей.

В полицию обратилась 50-летняя жительница Симферополя: неизвестная под предлогом продажи квартиры завладела деньгами жертвы. Размер вреда составил больше 7 миллионов рублей.

Полицейские задержали подозреваемую. Та во всем созналась: как информацию о наложенном на квартиру аресте скрыла, как потерпевшую в покупке заверила и как получила деньги.

Во время расследования правоохранители выяснили, что как минимум два раза эту квартиру мошенница уже продавала. Деньги после сделки тратила на себя.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU