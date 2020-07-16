2020-07-16T20:49:56+03:00
Общество

В Крыму впервые проводят вступительные экзамены во ВГИК

В группу планируют набрать 25 крымчан
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Учить актерскому мастерству студентов будет известный народный артист РФ Александр Михайлов.Учить актерскому мастерству студентов будет известный народный артист РФ Александр Михайлов.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Молодым крымчанам впервые выпал шанс поступить во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Прослушивания проводятся в трех городах региона – Симферополе, Севастополе и Ялте. Потенциальных актеров отбирать приехали звезды российского кино.

Второй тур кастинга в крымской столице прошел 16 июля в музучилище имени П. И. Чайковского. Всего планируют набрать около 25 человек от 17 до 24-25 лет. Третий тур назначили на 18 июля, передает Крым24.

Учить актерскому мастерству студентов будет известный народный артист РФ, профессор Александр Михайлов. Он рассказал, что на материке обычно конкурс большой – на место претендует 300 человек. В Крыму же все по-другому: к примеру, из 70 человек Севастополя он уже набрал 10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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