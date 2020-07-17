Росжелдор отменил дорогостоящие правила для перевозки грузов по Крымскому мосту
Росжелдор отменил обязательное оснащение электронными пломбами грузовых поездов, которые проходят по Крымскому мосту.
Так, перевозку по мосту одобряют при условии, если товар есть в перечне грузов, требующих обязательного сопровождения в пути; если он не включен, но сопровождается ведомственной охраной от точки отправления до точки назначения или станции Тамань-пассажирская; если на вагоне установлены пломбы ГЛОНАСС, пишет Комерсант.
При этом если у грузоотправителя есть паспорт безопасности объекта ТЭК, а также выполнены все меры во время погрузки, присутствие представители перевозчика и ведомственной охраны не понадобится.
Ранее электронная пломба ГЛОНАСС стала преградой для поставщиков и перевозчиков топлива в Крым. Так, аренда пломбы на сутки стоила столько же, сколько аренда самого вагона.
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ИСТОЧНИК KP.RU