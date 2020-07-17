Росжелдор отменил дорогостоящие правила для перевозки грузов по Крымскому мосту

17 Июль 2020 2020-07-17T11:28:19+03:00

Перевозку одобрят при выполнении одного из трех условий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перевозку одобрят при выполнении одного из трех условий

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Росжелдор отменил обязательное оснащение электронными пломбами грузовых поездов, которые проходят по Крымскому мосту.

Так, перевозку по мосту одобряют при условии, если товар есть в перечне грузов, требующих обязательного сопровождения в пути; если он не включен, но сопровождается ведомственной охраной от точки отправления до точки назначения или станции Тамань-пассажирская; если на вагоне установлены пломбы ГЛОНАСС, пишет Комерсант.

При этом если у грузоотправителя есть паспорт безопасности объекта ТЭК, а также выполнены все меры во время погрузки, присутствие представители перевозчика и ведомственной охраны не понадобится.

Ранее электронная пломба ГЛОНАСС стала преградой для поставщиков и перевозчиков топлива в Крым. Так, аренда пломбы на сутки стоила столько же, сколько аренда самого вагона.

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ИСТОЧНИК KP.RU