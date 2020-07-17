2020-07-17T11:28:19+03:00
Экономика

Росжелдор отменил дорогостоящие правила для перевозки грузов по Крымскому мосту

Перевозку одобрят при выполнении одного из трех условий
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Перевозку одобрят при выполнении одного из трех условий.Перевозку одобрят при выполнении одного из трех условий.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Росжелдор отменил обязательное оснащение электронными пломбами грузовых поездов, которые проходят по Крымскому мосту.

Так, перевозку по мосту одобряют при условии, если товар есть в перечне грузов, требующих обязательного сопровождения в пути; если он не включен, но сопровождается ведомственной охраной от точки отправления до точки назначения или станции Тамань-пассажирская; если на вагоне установлены пломбы ГЛОНАСС, пишет Комерсант.

При этом если у грузоотправителя есть паспорт безопасности объекта ТЭК, а также выполнены все меры во время погрузки, присутствие представители перевозчика и ведомственной охраны не понадобится.

Ранее электронная пломба ГЛОНАСС стала преградой для поставщиков и перевозчиков топлива в Крым. Так, аренда пломбы на сутки стоила столько же, сколько аренда самого вагона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За два года со дня открытия Крымский мост пересекли 10 миллионов машин
Медики рассказали, почему больным раком лучше жить в Крыму
В Керчи забастовка таксистов: на линию не вышли около 50-ти машин
В Крыму за сутки 14 новых больных COVID-19
В Ялте строители залили бетоном деревья, растущие у дороги
Группу туристов сняли со скального обрыва Южной Демерджи
Росжелдор отменил дорогостоящие правила для перевозки грузов по Крымскому мосту
Ялта стала лучшим городом для курортных романов
Погода в Крыму на 17 июля: переменная облачность и тепло до +30
В Крыму впервые проводят вступительные экзамены во ВГИК
Крымчанка мошенническим путем присвоила 7 миллионов рублей
В Крыму неизвестные раскопали захоронения времен ВОВ
В Симферополе и Севастополе 17 июля частично отключат электричество
В Судаке в получении взятки подозревают начальника отдела МВД и его зама
Маленький ребенок из Феодосии застрял на опасном аттракционе
Под Симферополем столкнулись два грузовика
В Крым на Международный день шахмат приедет президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов
В Крыму женщина упала с обрыва на мысе Меганом и сломала позвоночник
Новым министром земли и имущества Крыма стала Кулинич
Песчаные пляжи Крыма превратились в зону отчуждения
В Погрануправлении рассказали, могут ли в Крым приезжать туристы из Украины
В Крыму в этом году стало проще получить компенсацию за школьную форму
«Апокалипсис. Конец света»: В Симферополе мощный смерч напугал горожан
В Крыму за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом
В Крыму продлили ограничение на посещение лесов
В Симферополе турист из Индонезии попытался вплавь спастись от грабителя
Звездчатые и паукообразные: В Симферополе расцвели лилейники
В Керчи введут режим ЧС из-за нескольких тысяч найденных бомб