Группу туристов сняли со скального обрыва Южной Демерджи

17 Июль 2020 2020-07-17T09:28:56+03:00

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Группу туристов изпяти человек, в том числе 9-летнего ребенка, сняли со скального обрыва горы Южная Демерджи. Они сбились с тропы по пути в Долину привидений и не смогли дальше продолжать движение по незнакомому маршруту.

- Используя навигационное оборудование, спасатели обнаружили туристическую группу на скальном участке, - сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. - Несмотря на темное время суток и труднопроходимость участка, туристов эвакуировали со скальных обрывов при помощи альпинистского снаряжения. В медицинской помощи они не нуждались.

В МЧС напомнили, что в Крыму действует запрет на посещение горно-лесной местности в связи с режимом чрезвычайной пожарной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU