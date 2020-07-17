2020-07-17T10:24:01+03:00
Общество

В Крыму за сутки 14 новых больных COVID-19

Выписаны с выздоровлением 13 человек
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За стуки в Крыму 14 новых случаев коронавирусаЗа стуки в Крыму 14 новых случаев коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Крыму за сутки подтвреждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны с выздоровлением 13 человек.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2029 человек, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. 6 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц.

В медучреждениях на лечении 215 пациентов с COVID-19, выписаны с выздоровлением — 684. Под медицинским наблюдением находятся 4683 человека, из которых на дому - 3713 и 431 в стационарах. Изолированы в обсерваторах – 539 человека. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 931 случай новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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