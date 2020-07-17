За два года со дня открытия Крымский мост пересекли 10 миллионов машин
Крымский мост с момента его открытия в 2018 году пересекли уже 10 миллионов автомобилей, из которых 130 тысяч автобусов и 1,3 миллиона грузовиков. За два года на полуостров приехало на 9% больше, чем в Краснодар.
Увеличение потока по Крымскому мосту фиксируют летом, причем максимальная загруженность приходится на август. К примеру, в прошлые годы в последний летний месяц за сутки через пункты пропуска прошло в обе стороны 33 тысячи и 36 тысяч соответственно – рекордное число автомобилей.
Летом этого года среднесуточное количество автомобилей, проехавших по мосту, увеличилось в 2 раза по сравнению с данными весны – до 21 тысячи автомобилей. Так, в июне в Крым через Керченский пролив приехало почти 280 тысяч машин, а в июле – больше 150 тысячи машин. За половину летнего сезона по Крымскому мосту проехало 550 тысяч автомобилей, а с начала 2020 года – полтора миллиона, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».
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ИСТОЧНИК KP.RU