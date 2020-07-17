2020-07-17T13:11:43+03:00
Происшествия

Жителя Крыма подозревают в связях с сектантами

Во время обыска у мужчины нашли материалы экстремистской направленности
Анастасия ГОНЧАРОВА
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У него на квартирах нашли религиозные брошюры. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму.У него на квартирах нашли религиозные брошюры. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму.
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Жителя Симеиза сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму подозревают в причастности к незаконной секте.

На глаза пограничников попался 52-летний местный житель. У него на двух квартирах в Симеизе провели обыск, в ходе которого нашли религиозные брошюры и диски с материалами возможно экстремистского характера.

Все улики, найденные у подозреваемого, отправили на экспертизу для дополнительной проверки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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