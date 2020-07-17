Жителя Крыма подозревают в связях с сектантами
Жителя Симеиза сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму подозревают в причастности к незаконной секте.
На глаза пограничников попался 52-летний местный житель. У него на двух квартирах в Симеизе провели обыск, в ходе которого нашли религиозные брошюры и диски с материалами возможно экстремистского характера.
Все улики, найденные у подозреваемого, отправили на экспертизу для дополнительной проверки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU