Онищенко: Переполненные туристами Крым и Кубань могут дать всплеск заболеваемости коронавирусом

17 Июль 2020 2020-07-17T13:10:16+03:00

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Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает необходимым принять срочные меры по снижению туристического потока на курорты Крыма и Кубани. Регионы перегружены приезжими, что может привести к всплеску заболеваемости, рассказал он kp.ru.

- Согласен, крымское побережье явно перегружено. Оно просто не справляется с тем потоком туристов, которые сегодня там находятся У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море, - отметил Онищенко. - Это, конечно, может сдетонировать определенный всплеск заболеваемости коронавирусом. Нужны срочные меры!

По мнению депутата, властям следует перенаправить туристические потоки с курортов Крыма и Кубани на другие зоны отдыха в стране, к примеру, регионы с озерами и реками. Поскольку если у людей будет возможность отдыхать в своей климатической зоне, то это пойдет только на пользу здоровью.

Напомним, загрузка объектов размещения на Южном берегу Крыма достигает 100 процентов. За первую декаду июля на полуостров приехали около 400 тысяч отдыхающих. По итогам месяца на полуострове ожидают приезда 1,5 миллиона россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU