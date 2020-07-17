В Крыму сдача анализов на антитела к коронавирусу проходит через давку и крики

17 Июль 2020 2020-07-17T13:40:53+03:00

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Для оценки популяционного иммунитета населения Крыма сейчас проходят массовые тестирования. Анализы могут сдать и взрослые, и дети. Но так ли это просто, рассказал ForPost со ссылкой на крымского журналиста Андрея Бороздина.

Для участия в исследовании нужно на сайте ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» Роспотребнадзора заполнить анкету и дать согласие на обработку персональных данных. После чего, по словам Бороздина, приходит смс-уведомление, где указывают время и место сдачи крови.

Поликлиника открывается в 8.00, хотя в сообщении черным по белому прописано, что забор материалов для теста начинается с 7.30. Сдающих кровь больше всего, рассказывает крымский журналист.

Когда двери в медучреждение распахиваются, начинается давка. Андрей Бороздин отмечает, что в такие минуты всем становится все равно на соцдистанцию и маски. Но хотя бы запускают по несколько человек.

Правда, попытка сдать кровь на анализ проваливается.

- В-общем, в 8.30 я понял, что, пожалуй, без меня обойдётся Роспотребнадзор. И я без них. Вот как на местах можно обгадить любую хорошую инициативу, - подводит итог журналист.

Номер медучреждения Бороздин не называет, но считает, что такая ситуация не единичная.

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ИСТОЧНИК KP.RU