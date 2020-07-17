В Ялте второй месяц неизвестные садоводы обворовывают городские клумбы

17 Июль 2020 2020-07-17T14:37:52+03:00

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В Ялте неизвестные воруют цветы из вазонов вертикального озеленения. Так, за последние два месяца уже выкопали около 50 саженцев петунии ампельной и 20 ипомеи батат.

Хищение цветов считается мелким хулиганством, и если воришек поймают, им грозит либо административный штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на 15 суток. Глава администрации курортного города Иван Имгрунт недоумевает: все перемены в Ялте происходят на благо и развитие.

Воровство городского имущества – это не только вопросы морально-этического толка, но и лишние материальные расходы. Те же деньги можно было вложить и в другие важные и благие цели, сообщает Крымское информационное агентство.

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ИСТОЧНИК KP.RU