2020-07-17T14:37:52+03:00
Происшествия

В Ялте второй месяц неизвестные садоводы обворовывают городские клумбы

Воришкам может грозить арест на 15 суток
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Хищение цветов считается мелким хулиганством. Фото: официальный сайт администрации Ялты.Хищение цветов считается мелким хулиганством. Фото: официальный сайт администрации Ялты.
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В Ялте неизвестные воруют цветы из вазонов вертикального озеленения. Так, за последние два месяца уже выкопали около 50 саженцев петунии ампельной и 20 ипомеи батат.

Хищение цветов считается мелким хулиганством, и если воришек поймают, им грозит либо административный штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на 15 суток. Глава администрации курортного города Иван Имгрунт недоумевает: все перемены в Ялте происходят на благо и развитие.

Воровство городского имущества – это не только вопросы морально-этического толка, но и лишние материальные расходы. Те же деньги можно было вложить и в другие важные и благие цели, сообщает Крымское информационное агентство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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