Сергей Аксенов: процедура доставки топлива по Крымскому мосту упростилась

17 Июль 2020 2020-07-17T16:48:02+03:00

Глава Крыма договорился об упрощении с минтрансом РФ и ФСБ

Изменить размер текста: A A

Острую проблему поставки топлива в Крым глава Сергей Аксенов обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и руководством ФСБ.

- С сегодняшнего дня ограничения на доставку топлива в Крым через мост устранены. Никаких проблем и никакого дефицита топлива в нашем регионе нет и не предвидится, - озвучил Аксенов в социальных сетях итоги разговора и добавил, что некоторые исключения, регламентируемые законом, для поставщиков остаются.

Он также отметил, что сейчас госкомитет по ценам и тарифам РК и ФАС проверяют оправданность крымских цен на бензин. Все работы завершат в ближайшее время.

Напомним, ранее у поставщиков и перевозчиков топлива в Крым возникла проблема в виде электронной пломбы ГЛОНАСС. Так, ее аренда на сутки стоила столько же, сколько аренда самого вагона, что сводило потенциальную экономию к нулю. Пошли волнения, что такими темпами регион может остаться без топлива.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU