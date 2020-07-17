2020-07-17T17:57:53+03:00
Общество

Какая погода будет в Крыму 18 и 19 июля, рассказали синоптики

Осадков в выходные дни не ожидается
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Воздух прогреется до 27-32 градусов.Воздух прогреется до 27-32 градусов.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Крым возвращается лето: в выходные дни дождей с грозами не ожидается, воздух прогреется до 27-32 градусов.

- 18 и 19 июля пройдут преимущественно без осадков. Ждем 27-32 градуса. Местами усилиться северо-восточный ветер до 15 метров в секунду, - сообщила КП-Крым заместитель начальника гидрометцентра республики Вероника Шенгелай.

Напомним, 13 июля в крымской столице сильный дождь дал половину месячной нормы осадков, а 14 и 15 июля в связи с прохождением холодного атмосферного фронта температура воздуха понизилась до 22-27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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