Какая погода будет в Крыму 18 и 19 июля, рассказали синоптики

17 Июль 2020 2020-07-17T17:57:53+03:00

Осадков в выходные дни не ожидается

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В Крым возвращается лето: в выходные дни дождей с грозами не ожидается, воздух прогреется до 27-32 градусов.

- 18 и 19 июля пройдут преимущественно без осадков. Ждем 27-32 градуса. Местами усилиться северо-восточный ветер до 15 метров в секунду, - сообщила КП-Крым заместитель начальника гидрометцентра республики Вероника Шенгелай.

Напомним, 13 июля в крымской столице сильный дождь дал половину месячной нормы осадков, а 14 и 15 июля в связи с прохождением холодного атмосферного фронта температура воздуха понизилась до 22-27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU