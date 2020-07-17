Температура воды на 17 июля 2020: теплее всего в Керченском проливе и в Азовском море
Температура воды на западном побережье Крыма понизилась до 18 градусов. Теплее всего на востоке и юге полуострова – там вода сохраняет свои 24-25 градуса.
В Евпатории море стало прохладнее: температура воды с 22 понизилась до 18 градусов. В Феодосии – 22 градуса, в Алуште – 23, в районе Карадага тоже 23 градуса. В Севастополь море также сохраняет 23 градуса, сообщили в крымском гидрометцентре.
Самое теплое море в Ялте – 24 градуса, в Керченском проливе – 25 градусов. Тепло также в Азовском море – 26 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU