Температура воды на 17 июля 2020: теплее всего в Керченском проливе и в Азовском море

17 Июль 2020 2020-07-17T18:36:48+03:00

Температура воды на западном побережье Крыма понизилась до 18 градусов.

Море на западном побережье Крыма стало холоднее на 4 градуса

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Температура воды на западном побережье Крыма понизилась до 18 градусов. Теплее всего на востоке и юге полуострова – там вода сохраняет свои 24-25 градуса.

В Евпатории море стало прохладнее: температура воды с 22 понизилась до 18 градусов. В Феодосии – 22 градуса, в Алуште – 23, в районе Карадага тоже 23 градуса. В Севастополь море также сохраняет 23 градуса, сообщили в крымском гидрометцентре.

Самое теплое море в Ялте – 24 градуса, в Керченском проливе – 25 градусов. Тепло также в Азовском море – 26 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU