2020-07-17T18:53:44+03:00
Общество

Как выглядят новые электрички «Севастополь - Евпатория»

Путь до города-героя теперь занимает полтора часа
Александра Тимощенко
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Новые поезда отличаются повышенным комфортом и высокой скоростью движения. Фото: пресс-служба ЮППКНовые поезда отличаются повышенным комфортом и высокой скоростью движения. Фото: пресс-служба ЮППК
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Запуск новых электропоездов - одна из самых актуальных новостей в Крыму за последние несколько дней. Журналисты «Крым 24» испытали на себе, насколько отличаются новые подвижные составы от старых.

Внешне вагоны скоростных и обычных поездов ничем не отличаются, цена тоже одинаковая, 122 рубля. Но скорость передвижения очень разнится. Если до конечной станции на скоростной электричке получилось добраться за 1 час 22 минуты, то на обычном новом электропоезде – за 2 часа.

- Морские мотивы на обшивке, приятные голубые тона. Внутри с двух сторон расположено по три сидения. Широкие окна, комфортное напольное покрытие, - отмечают корреспонденты.

Напомним, что с 1 июля был запущен маршрут «Севастополь - Евпатория». Время в пути на таком поезде составляет около трех часов. Как отмечают эксперты, такой рейс стал одним из самых популярных среди пассажиров в этом летнем сезоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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