Где в Алуште с 21 числа отключат воду

17 Июль 2020 2020-07-17T19:04:28+03:00

На следующей неделе в Алуште возможны перебои водоснабжения Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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В Алуште с 21:00 21 июля до 5:00 22 июля на некоторых улицах возможны перебои или полное отключение водоснабжения в связи с проведением аварийных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Отключение возможно на улицах: Ленина, Судакская, ГСК-2, Красноармейская, Платоновая, Б.Хмельницкого, Пограничная, Коллективная, Иванова, Парковая, Перекопская, Пионерская (частный сектор), Таврическая (частный сектор), Кипарисная, Лесная; переулки: Пограничный, Пишевой, Коллективный, Красноармейский, Заводской, Овражный, Спортивный, Ревкомовский.

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ИСТОЧНИК KP.RU