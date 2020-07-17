2020-07-17T19:04:28+03:00
Общество

Где в Алуште с 21 числа отключат воду

Перебои водоснабжения возможны на ряде улиц
Александра Тимощенко
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На следующей неделе в Алуште возможны перебои водоснабженияНа следующей неделе в Алуште возможны перебои водоснабженияФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Алуште с 21:00 21 июля до 5:00 22 июля на некоторых улицах возможны перебои или полное отключение водоснабжения в связи с проведением аварийных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Отключение возможно на улицах: Ленина, Судакская, ГСК-2, Красноармейская, Платоновая, Б.Хмельницкого, Пограничная, Коллективная, Иванова, Парковая, Перекопская, Пионерская (частный сектор), Таврическая (частный сектор), Кипарисная, Лесная; переулки: Пограничный, Пишевой, Коллективный, Красноармейский, Заводской, Овражный, Спортивный, Ревкомовский.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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