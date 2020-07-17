17 Июль 2020 2020-07-17T20:42:35+03:00

Под стражу на 2 месяца заключили начальника и замначальника полиции Судака. Фото: Анастасия ЖУКОВА

За получение взятки им может грозить до 12 лет тюрьмы

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В Симферополе под стражу на 2 месяца заключили начальника и и. о. замначальника полиции Судака.

Как сообщили в пресс-службе Киевского районного суда, против них возбудили уголовное дело за получение взятки в значительном размере. Ранее они привлекли к административной ответственности человека и отобрали у него груз. После они предложили правонарушителю через посредника решить проблему через взятку.

Преступление начальника и замначальника относятся к категории особо тяжкого, им может грозить до 12 лет лишения свободы. Пока же служители Фемиды постановили заключить подозреваемых под стражу на 2 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU