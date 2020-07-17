Под стражу на 2 месяца заключили начальника и замначальника полиции Судака
В Симферополе под стражу на 2 месяца заключили начальника и и. о. замначальника полиции Судака.
Как сообщили в пресс-службе Киевского районного суда, против них возбудили уголовное дело за получение взятки в значительном размере. Ранее они привлекли к административной ответственности человека и отобрали у него груз. После они предложили правонарушителю через посредника решить проблему через взятку.
Преступление начальника и замначальника относятся к категории особо тяжкого, им может грозить до 12 лет лишения свободы. Пока же служители Фемиды постановили заключить подозреваемых под стражу на 2 месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU