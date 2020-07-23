2020-07-23T17:51:57+03:00
Общество

Строитель Крымского моста заплатит 5 тысяч штрафа из-за травмы подчиненного

Мужчину обвинили в том, что он не проверил соблюдение правил безопасности во время проведения высотных работ
Надежда ДАЦЮК
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Один из строителей Крымского моста выплатит штраф за то, что его коллега сорвался с 11-метровой высоты во время выполнения малярных работ.

В Керченской транспортной прокуратуре сообщили, что 43-летний гражданин РФ обвиняется по статье УК о нарушении правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Дело рассмотрел Керченский городской суд. Было установлено, что в апреле 2019 года строитель допустил работника к выполнению высотных работ при нарушении норм и правил охраны труда. Фигурант уголовного дела был ответственным за безопасное производство работ на объекте. Однако он не проконтролировал, есть ли у рабочих предохранительный пояс, и соблюдают ли они технику безопасности.

- Вследствие допущенных нарушений проводимых работ произошло падение маляра с высоты 11 метров, в результате чего он получил тяжкий вред здоровью в виде ушиба грудной клетки и закрытых переломов, - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб потерпевшему. Кроме того, суд назначил мужчине штраф в размере пяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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