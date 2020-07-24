Эксперты рассказали, как уничтожить вредителя пальм на ЮБК

24 Июль 2020 2020-07-24T10:28:20+03:00

В администрации призвали санатории и частные пансионаты также опрыскивать растения

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Спасти крымские пальмы от вредителей, которые их уничтожают, можно только при комплексной обработке растений в регионе. Об этом сообщили специалисты МБУ «Зеленстрой», передает отдел информационной политики Ялты.

Отмечается, что пальмовый долгоносик был обнаружен в Крыму около семи лет назад. В прошлом году из-за вредителя пострадали несколько десятков пальм на ЮБК. На территории садов и парков Симеиза провели масштабные профилактические работы. Но полностью уничтожить долгоносика не удалось. Выяснилось, что избавиться от него можно, если одновременно проводить обработку всех подверженных опасности деревьев.

В администрации города сообщают, что часть санаториев и частных пансионатов не осознают опасность положения и не опрыскивают растения.

Таким образом, погибла знаменитая пальмовая аллея в парке-памятнике садово-паркового искусства «Алупкинский». Крымские ученые определили безопасные для людей, но губительные для вредителей химикаты. Массовое распространение вредителей удалось остановить.

По мнению специалистов, опасные для крымских пальм насекомые были завезены вместе с рассадой, привезенной из-за рубежа, но не прошедшей карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU