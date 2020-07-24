Из аэропорта «Бельбек» намерены запустить вертолетное такси по Крыму

24 Июль 2020 2020-07-24T15:44:11+03:00

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Вопрос строительства гражданского аэропорта «Бельбек» под Севастополем будет обсуждаться на совместном совещании Общенационального союза индустрии гостеприимства и Общероссийского объединения пассажиров. Также эксперты намерены обсудить тему развития малой авиации.

- Мы будет ставить вопрос по строительству аэропорта в Севастополе - он нужен, - подчеркнул председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов. - И по развитию малой авиации - возможность путешествовать по Крыму на вертолете должна стать доступной услугой. В ближайшее время будет запущено вертолетное такси в Москве.

Обе организации готовят обращение в Конституционный суд РФ по поводу туристических ваучеров, которыми авиакомпании замещают отмену полетов в апреле-июне. Срок действия этих бумаг растянут на три года, что ущемляет права потребителей - многие хотят реализовать свои билеты на курортные направления в этом году. С учетом принятого решения о кэшбеке за поездки по внутренним направлениям, возврат авиабилетов поможет нарастить туристический поток.

Напомним, строительство гражданского сектора аэропорта «Бельбек» было предусмотрено в Федеральной целевой программе за 1,7 миллиарда рублей. Однако после возведения нового аэровокзального комплекса аэропорта «Симферополь» власти переключили внимание на строительство железнодорожной ветки для запуска экспресс-электрички в город-герой. Аэропорт «Бельбек» мог бы принять часть туристического потока, который направляется на Южный берег Крыма.

Под малую авиацию в Симферополе рассчитан аэропорт «Заводское». Однако его площадка отдана под строительство многоэтажного микрорайона.

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ИСТОЧНИК KP.RU