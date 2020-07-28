2020-07-28T11:10:56+03:00
Общество

В Симферополе дорогим забором оградят Дворец пионеров

Новость о возведении ограждения возмутила жителей крымской столицы
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Среди местных жителей новость об ограждении Дворца пионеров вызвала резонанс.Среди местных жителей новость об ограждении Дворца пионеров вызвала резонанс.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Симферополе началась установка забора вокруг Дворца пионеров. Стоимость проекта – около 4,5 миллиона рублей. Дворец детского и юношеского творчества (ДДЮТ) и часть прилегающей площади оградят по периметру..

Среди местных жителей эта новость вызвала резонанс.

- Этого не может быть, просто потому что этого не может быть в принципе. Капитальный ремонт того, чего не существует – это непаханое поле для прокуратуры, - заявил в Facebook архитектор Максим Пивоварчик.

Информация о проведении конкурса на капитальный ремонт ограждения ДДЮТ уже давно была на сайте Госзакупок. Изначально проект оценивали в 7,4 миллиона рублей, но ООО «Стройнрупп и К» предложили цену ниже – 4,5 миллиона рублей. Руководство учреждения, являющееся заказчиком, объявило победителем эту компанию.

Часть проекта можно найти в соцсетях. Из него известно, что высота ограды составит около 3 метров, а сама ограда будет состоять из основного забора, центральных и вспомогательных ворот и нескольких калиток с кодовым замком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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