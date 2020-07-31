Краснодарский край готов отправить санавиацию для помощи пострадавшим в ДТП на «Тавриде»

31 Июль 2020 2020-07-31T10:55:10+03:00

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Краснодарские медики готовы выехать в Крым для оказания помощи пострадавшим в жутком ДТП на трассе «Таврида».

- Ужасная трагедия произошла в Крыму. Разбился микроавтобус, который следовал из Краснодара в Севастополь, 8 человек погибли (девять, по последним данным – ред.). Есть пострадавшие, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Наши медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь.

Помимо этого, власти Кубани могут направить санавиацию и готовы провести консультацию по телемедицине.

Напомним, 31 июля на трассе «Таврида» столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Число погибших после ДТП выросло до девяти человек. Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU