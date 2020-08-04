Режим ЧС в Мирном Симферопольского района: График подвоза воды

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:51:24+03:00

Без воды остались около двух тысяч человек

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Симферопольский филиал ГУП «Вода Крыма» доставляет жителям села Мирное Симферопольского района питьевую воду.

С помощью спецтранспорта воду привозят каждый день на улицу Стадионная с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.30.

Напомним, что в селе Мирное Симферопольского района 3 августа был введен режим чрезвычайной ситуации. Скважина, питавшая водой часть Мирного, пересохла. Без воды остаются около 2 тысяч человек.

До 15 августа от городского трубопровода Симферополя в село Мирное будет проложен новый трубопровод. На это из местного бюджета потратят 700 тысяч рублей.

Пока без воды остаются дома по улице Стадионная, улице Живописная, улице Тепличная, улице Совхозная. Также воды нет в Мирновской школе № 2 и детском саду «Солнышко»

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ИСТОЧНИК KP.RU