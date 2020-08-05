Жители Симферополя 6 августа временно останутся без воды

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:45:07+03:00

В некоторых районах Симферополя воду будут давать по расписанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В четверг из-за ремонтных работ жители Симферополя и Симферопольского района останутся без воды. По информации пресс-службы ГУП РК «Вода Крыма», водоснабжение ограничат до 23.00.

Будет ограничено водоснабжение сел Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, микрорайоны Украинка, Верхняя Украинка, Фонтаны.

Перебои возможны и в селе Молодежное СПК «Союз»; микрорайонах города Симферополя - Новоромановка, Заводское, Льдозавод, Москольцо, микрорайоны улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, Павленко, Толстого, Дзюбанова, ул. Севастопольская и прилегающие улицы - от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.

Также по графику воду будут давать в районе «Красная Горка», в микрорайонах улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина будет осуществляться по графику утром с 6.00 до 09.00, вечером с 18.00 до 23.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU