В Алуште пройдет этап гран-при гонок квадрокоптеров

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:52:31+03:00

В гонках квадрокоптеров примут участие более 20 спортсменов. Фото: организаторы гран-при

В соревнованиях участвуют около 20 пилотов-любителей

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В Алуште пройдет второй этап гран-при гонок квадрокоптеров. Соревнования по дрон-рейсингу состоятся 8 – 9 августа на футбольном поле тренировочного центра «Крымский».

Принять участие в состязаниях сможет любой желающий из России старше 10 лет.

- Планируется, что на этом этапе около 20 пилотов-любителей будут соревноваться друг с другом на квадрокоптерах за баллы гран-при, чтобы улучшить свою статистику и продолжить бороться за лидерство в сезоне, - сообщили организаторы мероприятия.

Всего в рамках гран-при России 2020 по дрон-рейсингу запланировано пять этапов. Первый проходил в марте в Сочи. Второй этап состоится в Алуште, остальные пройдут в Казани, Екатеринбурге и Сочи.

Лучшие пилоты по итогам всех этапов войдут в команду «Drone Sports Global» на сезон-2021 по дрон-рейсингу.

Организатором мероприятия выступает Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы».

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ИСТОЧНИК KP.RU