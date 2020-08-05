Заключенных из СИЗО Симферополя перевоспитывают с помощью граффити

Над картиной трудились 7 дней. Фото: УФСИН по РК.

В СИЗО Симферополя применили новый способ возвращения заключенных в социум. Для этого был приглашен основателя сообщества художников «Крымграф» Дмитрий Аксютенко, который изобразил на стенах изолятора морской пейзаж с лодками на песочном берегу.

На картине, украшающей забор СИЗО, мать держит дочурку на руках, взгляд женщины направлен на небесно-светящуюся надпись: «Помни, тебя ждет семья!».

Предубеждение о том, что подобный сюжет лишь добавит психологическую нагрузку, опровергли сами заключенные, которые с радостью приняли участие в процессе создания необычной картины. Во всяком случае так утверждают в пресс-службе УФСИН России по Крыму.

Основной посыл работы заключается в том, что за стенами с колючей проволокой преступников ждет совсем другая жизнь.

- Творчество преобразило стены следственного изолятора и заряжает положительными эмоциями как осужденных, так и персонал, - уверен исполнитель работы Дмитрий Аксютенко.

Интересно, что краску молодой художник купил за свои деньги. Над картиной он трудился 7 дней, причем под пристальным вниманием сотрудников службы исполнения наказаний.