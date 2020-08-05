В Симферополе и Севастополе 6 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет, потому что будет идти ремонт электросетей.

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Карла Маркса, 25-33/10 (нечет), 28/10, 30-34 (чет);

ул. Горького, 29, 31;

ул. Карла Либкнехта, 24/3;

ул. Толстого, 10/33;

ул. Герцена, 2/13 (чет);

ул. Гоголя, 72-88 (чет) 73-83 (нечет);

ул. Дзюбанова, 12-36 (чет) 15-39 (нечет);

ул. Спера, 17-33/35 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 15.00

село Терновка: ул. Ленина 2,6-18,7-15; пер. Конторский 2-4,3-а,1-5; ул. Куйбышевская 1-б; ул Горная 40,1-13,41; ул. Чакыл-Мале 16,17,21-23; ул Зеленая 2-18,1-13; ул. Балаклавская 2-16,1-17; ул. Бахчисарайская 18; ул. Мусы Мамута 10-12,9-13; ул. Студенческая 2-46,52,1-45; ул. Подгорная 6-18,5-19; ул. Севастопольская 2,6,3,9-13

с 8.00 до 16.00

село Морозовка: пер. Ключевой 6,5-9; ул. Ключевая 6-Б,2-18,3-А,3-5,7-17

с 8.00 до 17.00

ул. Павла Корчагина 2,6,6-А,14,16,18,20,22,36,48

село Орловка: пер. Багряный, 2-8(чет), 12, 22, 24, 28, 30; 5, 9, 13, 15, 19, 21, 25-29(нечет);

ул. Красноярская, 14, 42, 44; 23; ул. Озерная, 28-а, 2-4, 18-28(чет), 40, 44, 46; 1, 13-19(нечет), 25, 29, 39, 45; ул. Качинское шоссе, 14, 114; 7, 17, 19;

село П. Осипенко: ул. Лазурная, 10, 14-20(чет), 36, 38; 29, 1, 3, 9-25(нечет), 33, 35;

ул. Енисейская, 12, 30, 34-38(чет); 5, 19; ул. Камская, 2, 12, 20, 30, 34-40(чет); 1, 11, 19, 21, 29, 37-41(нечет); ул. Землянского, 18; 1-11(нечет); туп. Прямой, 2 ,4.

с 7.00 до 16.00

село Орлиное: ул. Мазурца 1-21 (нечет), 2-22 (чет); ул. Макарова 2-18 (чет),20-а; ул. Ореховая 4,10-16 (чет),15,17,20-А, 20,21; ул. Платановая 1-29 (нечет), 2-26 (чет); ул. Родниковская 1-А,2-А,2,3; ул. Солнечная 1-9 (нечет) ,2-8 (чет); ул. Тополиная 2-12 (чет), 3-15 (нечет), 15-А; ул. Тюкова 1-43 (нечет), 2-38 (чет), 30-А,47; ул. Учительская 2-10 (чет),3,5; ул. Цветочная 1-25 (нечет), 2-14 (чет); ул. Круговая, 2; ул. Евгении Грунской 2-14 (чет),7,9,11; ул. Каштановая 1-25(нечет),2-22(чет); ул. Коцюбы 1-21(нечет),2-18(чет), 18-А; ул. Молодежная 1,27,12-26(чет),32; ул. Полевая 6-14(чет),7-23(нечет),18,20,27,24-44(чет),43; ул. Предгорная 1-23(нечет),2-А,2-22(чет); ул. Тенистая 1-5(нечет),1-А,2-А,2,5-А,6,10,11,12,15-А,16-40(чет),17-29(нечет).

с 7.30 до 16.00

ул. Ковпака 9,13-19(нечет), 26-56(чет);

ул. Ивана Голубца 15-39 (нечет);

ул. Авдеева 14-42 (чет),15-45 (нечет), 17-А,49;

ул. Антоненко 2-26 (чет);

ул. Белинского 1-19 (нечет),2-14(чет);

ул. Матюшенко 16,24-44(чет), 19-47 (нечет);

ул. Руднева 7;

ул. Симферопольская 19-27(нечет),30-48(чет),31-43(нечет);

ул. Льва Толстого 40-62(чет),45,58-А.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50