Погода в Крыму на 6 августа: сухо и тепло до +33

Черное море прогрелось до +25. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Алуште 25°, в Ялте 25°, в Севастополе 23-25°, в Евпатории 24° и в Черноморском 23°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

В Керчи ясно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

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