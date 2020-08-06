Погода в Крыму на 6 августа: сухо и тепло до +33

Черное море прогрелось до +25.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Температура морской воды в Алуште 25°, в Ялте 25°, в Севастополе 23-25°, в Евпатории 24° и в Черноморском 23°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
В Керчи ясно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
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