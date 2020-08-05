В Крыму наградили пятилетнюю Дашу из Тулы за спасение тонущего в бассейне ребенка

Девочке вручили благодарственное письмо и поблагодарили за проявленную отвагу.

Семилетней Даше Павловой из Тулы за спасение тонущего в бассейне ребенка вручили ценный подарок и благодарственное письмо.

В честь награждения в главном следуправлении СК по Крыму и Севастополю провели торжественное мероприятие. Подарок и грамоту вручал девочке лично и. о. руководителя Владимир Терентьев. Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю, он поблагодарил отважную героиню за поступок и ее родителей за достойное воспитание дочери.

Наградить Дашу за проявленный героизм поручил министр ЧС Крыма Сергей Шахов. К тому же решению пришел и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По его поручению девочку представят к региональной награде.

Напомним, история произошла 1 августа в поселке Уютном под Судаком. Заметив тонущего в бассейне пятилетнего мальчика, девочка без раздумий бросилась в воду и не дала пострадавшему захлебнуться. Из бассейна тонущего ребенка помог Даше вытащить подоспевший вовремя отец мальчика.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50