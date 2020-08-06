«Голый дядя лежит на голой тете»: В Алуште отдыхающие занялись сексом прямо на пляже

Фото: кадр видео Чёрный список | АЛУШТА/VK

В разгар курортного сезона один из крымских пабликов опубликовал видео, на котором парочка предается любовным утехам прямо на берегу моря. Люди без одежды вступили в интимные отношения под прикрытием солнцезащитного навеса, но их все равно заметили случайные прохожие. Заметили и сняли видео на мобильный телефон.

- Профессорский уголок. Половина седьмого утра. Решила сходить с шестилетней дочерью на море, а в итоге пришлось объяснять, почему на пляже голый дядя лежит на голой тете! Выбирали бы уж места поукромнее... Срам! - такой пост сопровождает короткий, 34-секундный ролик.

Пользователей взволновала страстная сцена на крымском пляже - видео собрало приличное количество комментариев. Одни высказывали «фи» автору поста: «Что естественно, то не безобразно! Вам не хватило воспитания сразу развернуться и уйти?!».

Другие же заявили миролюбиво: «Пусть размножаются, но не в общественном месте».

Третьи же устроили целую дискуссию о том, является ли секс на безлюдном пляже нарушением общественного порядка, и как можно по закону наказать парочку, которая пошла на поводу у инстинктов.

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