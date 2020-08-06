Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Температура воды в Черном море 6 августа 2020: на градус холоднее стала вода на восточном побережье Крыма

Температура воды в Черном море 6 августа 2020: потеплела на градус море на юге Крыма
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
КомментироватьОставить комментарий
На южном побережье Крыма море местами прогрелось до 25 градусов.

На южном побережье Крыма море местами прогрелось до 25 градусов.

Фото: Михаил ПАТЛИС

По данным крымского гидрометцентра, температура воды на восточном побережье уменьшилась на градус. Так, в Азовском море сейчас 24 градуса. Тепло сохраняется на побережье Керченского пролива – 25 градусов.

На южном побережье Крыма море местами прогрелось до 25 градусов. Так, в районе Карадага, Алушты и Ялты – 25 градусов. В Севастополе температура воды в некоторых районах составляет 24 градуса.

На побережьях Евпатории и Черноморского без перемен – температура воды составляет 24 и 23 градуса соответственно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50