Температура воды в Черном море 6 августа 2020: на градус холоднее стала вода на восточном побережье Крыма

На южном побережье Крыма море местами прогрелось до 25 градусов. Фото: Михаил ПАТЛИС

По данным крымского гидрометцентра, температура воды на восточном побережье уменьшилась на градус. Так, в Азовском море сейчас 24 градуса. Тепло сохраняется на побережье Керченского пролива – 25 градусов.

На южном побережье Крыма море местами прогрелось до 25 градусов. Так, в районе Карадага, Алушты и Ялты – 25 градусов. В Севастополе температура воды в некоторых районах составляет 24 градуса.

На побережьях Евпатории и Черноморского без перемен – температура воды составляет 24 и 23 градуса соответственно.

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