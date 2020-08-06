Температура воды в Черном море 6 августа 2020: на градус холоднее стала вода на восточном побережье Крыма

На южном побережье Крыма море местами прогрелось до 25 градусов.
Фото: Михаил ПАТЛИС
По данным крымского гидрометцентра, температура воды на восточном побережье уменьшилась на градус. Так, в Азовском море сейчас 24 градуса. Тепло сохраняется на побережье Керченского пролива – 25 градусов.
На южном побережье Крыма море местами прогрелось до 25 градусов. Так, в районе Карадага, Алушты и Ялты – 25 градусов. В Севастополе температура воды в некоторых районах составляет 24 градуса.
На побережьях Евпатории и Черноморского без перемен – температура воды составляет 24 и 23 градуса соответственно.
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